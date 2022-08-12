"Hayatımda bir dönüm noktası" sözleriyle paylaştı! Eski Galatasaraylı yıldız Semih Kaya futbolu bıraktı

Son olarak Galatasaray'da forma giyen ünlü futbolcu Semih Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı "Hayatımda bir dönüm noktası" paylaşımıyla 31 yaşında futbol kariyerini noktaladı.

En son Galatasaray formasını terleten başarılı stoper Semih Kaya, sosyal medya hesabından duygu dolu bir video paylaşarak aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

"HAYATIM İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

Semih Kaya futbola vedasıyla ilgili yayınladığı videoda, "Bu benim hayatım için bir dönüm noktası. Hayatın başka yönlerinde de kendimi denemek, yeni şeyler keşfedebilmek için futbolculuk kariyerimi profesyonel olarak başladığım yerde Galatasaray'da noktalıyorum" dedi.

SEMİH KAYA'NIN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Altay'ın altyapısında başlayan Semih Kaya, 2006 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 11 yılın ardından milli futbolcu 2017'de Sparta Prag'la anlaştı. 2 sezon sonra Galatasaray'a kiralık olarak dönen Semih Kaya, 2020/21 sezonunda Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya sağladı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında ise 31 yaşındaki oyuncu, tekrar Galatasaray'a transfer olmuştu. Semih Kaya Galatasaray'da 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.