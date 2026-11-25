Havvanur Kethüda, +80 kiloda Avrupa şampiyonluğunun ardından Trabzon'da karşılandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda +80 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'a döndü. Trabzonspor Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz, Trabzon Havalimanı'ndaki törende Kethüda'ya çiçek verdi.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'a döndü.
Şampiyonada +80 kilo kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Havvanur için Trabzon Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.
Havvanur Kethüda'yı karşılayan Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz, sporcuya çiçek verdi.
Kaynak: AA