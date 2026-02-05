Haberler

Havalimanında Kante izdihamı! Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a gelişi sırasında sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Havalimanında binlerce taraftar tarafından karşılanan Kante, taraftarların çıktığı bir çardağın kırılması sonucu kısa süreli paniğe neden oldu. Ancak herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı bildirildi. Fenerbahçe, Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

BİNLERCE TARAFTAR KARŞILADI

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı Fransız yıldız N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, transfer işlemlerini tamamlamak üzere çarşamba akşamı saat 21.30 sıralarında İstanbul'a geldi. Havalimanında kulüp yöneticileri hazır bulunurken, binlerce Fenerbahçe taraftarı da Kante'yi karşılamak için alana akın etti.

ÇARDAK KIRILDI, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde gerçekleşen karşılamada, Kante'yi daha yakından görmek isteyen bazı taraftarların çıktığı çardak kırıldı. Olayın ardından çevrede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri müdahale ederek kalabalığı kontrol altına aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıkadirozerr:

adam milyonları kaznmya geldi size ne oluyor

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaş:

Diğer Kante haberini neden yoruma kapatıyorsunuz? Nerede kaldı tarafsız bağımsız gazetecilik? Sahi var mıydı ki?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Kante kim ya. Yemin ederim bir ay öncesine kadar adını bile duymamıştım. Bu adam bu kadar para eder mi?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Tayyibin Kante haberleri yoruma kapalı. Güler misin ağlar mısın?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEMEKLİ ÖĞRETMEN:

Ortega geldi. Arkasında Cem Karaca, İsmail Güldüren tiyatro ekibi vardı. Kante'nin yanındaki ve arkasındakiler de farklı değiller.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

