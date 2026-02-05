Havalimanında Kante izdihamı! Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a gelişi sırasında sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Havalimanında binlerce taraftar tarafından karşılanan Kante, taraftarların çıktığı bir çardağın kırılması sonucu kısa süreli paniğe neden oldu. Ancak herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı bildirildi. Fenerbahçe, Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
BİNLERCE TARAFTAR KARŞILADI
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı Fransız yıldız N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, transfer işlemlerini tamamlamak üzere çarşamba akşamı saat 21.30 sıralarında İstanbul'a geldi. Havalimanında kulüp yöneticileri hazır bulunurken, binlerce Fenerbahçe taraftarı da Kante'yi karşılamak için alana akın etti.
ÇARDAK KIRILDI, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde gerçekleşen karşılamada, Kante'yi daha yakından görmek isteyen bazı taraftarların çıktığı çardak kırıldı. Olayın ardından çevrede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri müdahale ederek kalabalığı kontrol altına aldı.