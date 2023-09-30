Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ankara'da Personel Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ankara'da gerçekleştirilen Personel Kurtarma Tatbikatı hakkında açıklama yaptı. Tatbikatta kurtarma ekipleri, ihtiyaç anında hazır olma ve hazırlık seviyesini artırma amacıyla eğitimlerini sürdürdü.

Ankara'da "Personel Kurtarma Tatbikatı" nefesleri kesti

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Ankara'da "Personel Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştiğini açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından; Mogan Gölü'nde "Personel Kurtarma Tatbikatı" icra edildi. İhtiyaç anında her zaman hazır olan kurtarma ekiplerimiz, yaptıkları eğitim ve tatbikatlar ile hazırlık seviyesini artırıyor" ifadelerine yer verildi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.