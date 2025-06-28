Hatice Tuana Balcı Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

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Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın son gününde Hatice Tuana Balcı, kadınlar +70 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı toplamda 5 madalyayla tamamladı.

Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın son gününde tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyon sona erdi.

Kadınlar +70 kilo kategorisinde mücadele eden Hatice Tuana, 3'üncülük maçında karşılaştığı Gürcü Barbare Gelashvili'yi yendi.

Türkiye bu sonuçla şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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