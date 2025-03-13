Hatice Nur Sarı, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3.'lük Elde Etti

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3.'lük elde eden 18 yaşındaki sporcu Hatice Nur Sarı, hedefine dünya şampiyonasına giderek madalya almayı koydu.

Arnavutluk'un Tiran kentinde 8-14 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 72 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Adana Kozanlı güreşçi 18 yaşındaki Hatice Nur Sarı, 3.'lük aldı. Şampiyonada Macar rakibini yenen Sarı, çocukluğundan bu yana hedeflediği dünya şampiyonasına adım adım ilerlediğini ifade etti.

Dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna daha emin adımlarla hazırlanacağını dile getiren Sarı, Avrupa üçüncüsü olduğu için mutlu olduğunu kaydetti. Sarı, "Ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyorum. Bu zorlu yolculukta destek veren eğitmenlerime teşekkür ederim. Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya ile ülkemize dönmek "dedi. - ADANA