Hatice Kübra İlgün: Paris 2024'te Altın Madalya Kazanmak İstiyoruz

Milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, Paris 2024'te kadın taekwondocular olarak altın madalya kazanarak bir ilke imza atmak istediklerini söyledi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalyalı taekwondocusu Hatice Kübra İlgün, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi açıklamalarda bulundu. Paris'te yeniden Türk bayrağıyla tur atmak istediğini belirten İlgün, "Sporun zirvesi olimpiyatlarda ikinci kez yer almak benim için büyük onur ve mutluluk. İlkiyle arasında pek fark hissetmiyorum. Çok heyecanlıyım. Paris'te emeğimizin karşılığını almak istiyorum. İlk olimpiyatımda tecrübesiz olmama ve çok heyecanlanmama rağmen bronz madalya ile döndüm. Orada Türk bayrağıyla tur atmak istiyordum. Tokyo'da bronz madalya maçına nasip oldu. Paris'te hedefim bu sefer altın madalya alarak Türk bayrağıyla tur atmak" dedi.

"Girdiğim her organizasyonda altın madalya kazanmak istiyorum"

Çok çalışmasının karşılığını istikrarlı başarı olarak geri aldığını vurgulayan milli taekwondocu, "Çok çalışıyorum, çok emek veriyorum ve çok istiyorum. Girdiğim her organizasyonda altın madalya kazanmak istiyorum ama bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor. Yenilgi de oluyor. Tüm büyük şampiyonaları madalya ile tamamlamak bazı şeyleri doğru yaptığım anlamına geliyor. Şimdi altın madalyaya odaklı bir şekilde eksiklerimi tamamlayarak Paris'e hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarda gerçekten güçlü bir takıma sahibiz"

Paris 2024'te kadın taekwondosu olarak tarih yazma amacında olduklarının altını çizen Hatice, "Kadınlarda gerçekten güçlü bir takıma sahibiz. Dünya şampiyonu olarak oraya gidiyoruz. Kadınlar olarak gümüş ve bronz olimpiyat madalyalarımız var. Paris'te altın madalya alacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah hem ben, hem Merve, hem Nafia üçümüz de altın madalya alırız. Ben alamazsam bile takım arkadaşlarımdan birisi alır ve bir ilki gerçekleştiririz diye umuyorum" şeklinde konuştu.

"Takımın en neşelisi benim"

Milli takım çalışmaları ve ortamı hakkında da bilgi veren Hatice Kübra İlgün, sözlerini şöyle noktaladı:

"Takımın en neşelisi benim. Antrenmanlarda DJ'lik benden sorulur. Takımımla gurur duyuyorum, çok seviyorum. Mükemmel bir ekiple çalışıyoruz. Birbirimize çok destek oluyoruz. Teknik direktörümüz Ali Şahin ile her şeyi konuşabiliyoruz. Dışarıdan ne kadar sert görünse de onunla her şeyimizi paylaşabiliyoruz. Bize çok iyi bir ortak hazırladılar. Olimpiyatlara psikolojik, teknik, taktik en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Paris'ten umarım şampiyon olarak ayrılacağız." - İSTANBUL