Hatice Cankaya Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonu Oldu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Hatice Cankaya Bilek Güreşi B Grubu Gençler 60 kg Sağ Kol Türkiye Finali'nde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Okul sporları kapsamında 18-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Manisa'da düzenlenen 'Bilek Güreşi B Grubu Gençler 60 kg Sağ Kol Türkiye Finali'nde mücadele eden Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Hatice Cankaya, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu. Cankaya, aynı şampiyonada sol kol kategorisinde ise Türkiye üçüncülüğünü elde ederek çifte başarıya imza attı. Genç sporcunun elde ettiği başarı, hem okulunda Bozdoğan'da sevinç ve gururla karşılanırken, genç sporcu gelecekte Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi hedeflediğini belirtti. - AYDIN