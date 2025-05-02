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Hatice Akbaş, Genç Sporculara Başarı Hikayesini Anlattı

Hatice Akbaş, Genç Sporculara Başarı Hikayesini Anlattı
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Olimpiyat ikincisi ve dünya şampiyonu boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks Takımı sporcularıyla bir araya gelerek kariyerinde karşılaştığı zorlukları ve başarıya ulaşmak için gereken disiplin hakkında bilgi verdi.

OLİMPİYAT ikincisi, Dünya ve Avrupa Boks şampiyonu, milli boksör Hatice Akbaş, Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks Takımı sporcularıyla bir araya gelerek kariyerini anlattı.

Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda genç sporcu ve antrenör katıldı. Genç sporcuların sorularını da içtenlikle yanıtlayan başarılı boksör, "Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Çok çalışmak, sabretmek ve hedefine odaklanmak gerekiyor. Ben de birçok engelle karşılaştım ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Sizlere tavsiyem disiplinli olun, beslenmenize dikkat edin, önünüze engeller çıkacaktır bunları aşmak için çok çalışın ve azimli olun" diye konuştu.

Etkinlik sonunda Hatice Akbaş'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim edilirken, genç sporcular başarılı boksör ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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