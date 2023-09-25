Hataysporlu Oğuzhan Matur, galibiyeti babasına sarılarak kutladı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi. Maçın ardından Hataysporlu Oğuzhan Matur, tribünde bulunan depremzede babası Mehmet Matur'un yanına gitti. Baba Mehmet Matur da tribünden inerek, Hataysporlu oğluna sarılıp, galibiyeti gözyaşları içinde kutladı.