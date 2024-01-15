Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor ile karşılaşacak

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Silifke Şehir Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleşen antrenmanın ardından kampa giren Atakaş Hatayspor'un Sakaryaspor'u ağırlayacağı karşılaşma yarın saat 17.00'de oynanacak.