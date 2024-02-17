Hatayspor ve Sivasspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Halil'in vuruşunda savunmadan sekerek havalanan topu kaleci Ali Şaşal son anda çeldi.

75. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Pedro'nun ceza sahasına ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayında buluşan Boudjemaa'nın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

80. dakikada Halil İbrahim'in ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonrası kararı iptal etti.

90+4. dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal topu son anda kornere çeldi.

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir

Hatayspor: Erce, Cemali Sertel (Strandberg dk. 88), Maksimovic, Kilama, Rivas, Massanga Matondo, Abdülkadir Parmak (Rui Pedro dk. 46), Ömer Faruk Beyaz (Kamil Ahmet dk. 65), Dele Bashiru (Mehdi Boudjemaa dk. 65), Halil Dervişoğlu, Dadashov (Fernandes dk. 65)

Yedekler: Bekaj, Ghoulam, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Hodzic

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Emrah Başsan (Menig dk. 66), Turgunboev (Murat Paluli dk. 83), Charisis (Camara dk. 83), Bartuğ Elmaz (Caktas dk. 90+3), Njie (Hakan Arslan dk. 66), Rey Manaj

Yedekler: Nikolic, Ziya Erdal, Burak Kapacak, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay

Teknik Sorumlu: Ömer Faruk Mahir

Goller: Rey Manaj (dk. 18) (Sivasspor), Boudjemaa (dk. 75) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Rui Pedro (Hatayspor), Uğur Çiftçi (Sivasspor) - MERSİN