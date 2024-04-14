Hatayspor ve İstanbulspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor, Mersin'de İstanbulspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada soldan Halil'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedro'nun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
14. dakikada Loshaj'ın ceza sahası içinde Massanga tarafından düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Jackson'ın kullandığı penaltıda kaleci Erce meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
20. dakikada Ghoulam'ın kullandığı uzun taç atışında topla buluşan Dele-Bashiru'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
27. dakikada Mamadou'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in sert vuruşunda kaleci Erce ayağı ile son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
31. dakikada Sambissa'nın ortasında ceza sahası içinde Loshaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.
Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Bahtiyar Birinci
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Nikola Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Dele-Bashiru, Rui Pedro, Rivas, Halil Dervişoğlu, Strandberg
Yedekler: Visar Bekaj, Kamil Çörekçi, Görken Sağlam, Mehdi Boudjemaa, Renat Dadashov, Cengiz Demir, Giorgi Aburjanla, Doğukan Sinik, Joelson Fernandes, Cumali Sertel
Teknik Direktör: Volkan Demirel
İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Coly, Sambissa, Ali Yaşar, Loshaj, Modestas Vorobjovas, Jackson, Emir Kaan Gültekin, Mamadou
Yedekler: Vefa Temel, Özcan Sahan, Okan Erdoğan, Mücahit Serbest, Traore, Eren Arda Şan
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz - MERSİN