Hatayspor ve Boluspor Berabere Kaldı
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Boluspor ile 2-2 berabere kaldı. Hatayspor, 7. dakikada Bamgboye ve 33. dakikada Rui Pedro ile öne geçti, ancak Boluspor 60. dakikada ve 90+6. dakikada Hasani'nin golleriyle eşitliği sağladı.
STAT: Mersin
HAKEMLER: Yunus Dursun, Ömer T. Özkoç, Kurtuluş Aslan
HATAYSPOR: Visar Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama (Dk. 24 Cengiz Demir), Recep Burak Yılmaz, Engin Can Aksoy, Görkem Sağlam (Dk. 61 Selimcan Temel), Massanga, Abdulkadir Parmak, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 61 Deniz Aksoy), Rui Pedro (Dk. 74 Kamil Ahmet Çörekçi), Bamgboye,
BOLUSPOR: Orkun Özdemir, Lima (Dk. 87 Mustafa Çaylı), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Devran Şenyurt, Lico, Doğan Can Davas (Dk. Arda Usluoğlu), Arda Işık (Dk. 46 Onur Öztonga), Balbudia,Rasheed (Dk. 46 Boakye), Hasani,
GOLLER: Dk. 7 Bamgoboye, Dk. 33 Rui Pedro ( Hatayspor ), Dk. 60 (pen), 90+6 Hasani ( Boluspor ),
SARI KARTLAR: Dk. 43 Abdulkadir Parmak, Dk. 52 Görkem Sağlam, Dk. 54 Recep Burak Yılmaz, Dk. 68 Bekaj, Dk. 90+5 Massanga, Dk. 90+5 Engin Can Aksoy ( Hatayspor ), Dk. 40 Lico, Dk. 43 Hasani ( Boluspor )
3'üncü dakikada sağdan gelişen Hatayspor atağında Kerim Alıcı'nın ceza sahasına ortasında seken topa gelişine sert vuran Bamgboye'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
33'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hataysporlu Rui Pedro'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sona erdi.
59'uncu dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Bolusporlu Boakye, Recep Burak Yılmaz'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını işaret etti.
60'ıncı dakikada topun boşuna geçen Hasani farkı bir indirdi: 2-1.
90+6'ncı dakikada Boluspor eşitliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hasani, yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 2-2.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle bitti.