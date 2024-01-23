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Hatayspor ve Alanyaspor Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulma şansı yakaladı ancak galibiyet golü gelmedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Joelson Fernandes'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Dadashov'un kafa vuruşu direkten döndü.

76. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Lima'nın kafa vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

85. dakikada Görkem Sağlam'ın müdahalesinde ceza alanı içerisinde Lima'nın yerde kalmasıyla hakem beyaz noktayı gösterdi.

89. dakikada Oğuz Aydın penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-1

90+5. dakikada ceza alanı içerisine hareketlenen Oğuz Aydın'ın pasında Leroy Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Hatayspor: Erce, Oğuzhan Matur (Boudjemaa dk.79), Kilama, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Aabid dk.90+1), Hodzic (Aburjania dk.90+1), Rivas, Dele-Bashiru, Joelson Fernandes (Cengiz Demir dk.79), Dadashov (Strandberg dk.79)

Yedekler: Bekaj, Maksimovic, Burak Bekaroğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Massanga Matondo

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Alanyaspor: Ertuğrul, Yusuf Özdemir (Furkan Bayır dk.76), Lima, Aliti, Hadergjonaj, Fer, Richard, Sisto (Augusto dk.68), Efecan Karaca (Fatih Aksoy dk.80), Oğuz Aydın, Cordova (Janvier dk.68)

Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Muhammet Ali Apaydın

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Rivas (dk.5) Hatayspor, Oğuz Aydın (dk.89) Alanyaspor

Sarı kartlar: Oğuz Aydın, Fer (Alanyaspor) Joelson Fernandes, Dadashov, Recep Burak Yılmaz, Boudjemaa (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Oğuz Aydın Hatayspor Mersin Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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