Hatayspor ve Alanyaspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulma şansı yakaladı ancak galibiyet golü gelmedi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Joelson Fernandes'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Dadashov'un kafa vuruşu direkten döndü.
76. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Lima'nın kafa vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.
85. dakikada Görkem Sağlam'ın müdahalesinde ceza alanı içerisinde Lima'nın yerde kalmasıyla hakem beyaz noktayı gösterdi.
89. dakikada Oğuz Aydın penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-1
90+5. dakikada ceza alanı içerisine hareketlenen Oğuz Aydın'ın pasında Leroy Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran
Hatayspor: Erce, Oğuzhan Matur (Boudjemaa dk.79), Kilama, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Aabid dk.90+1), Hodzic (Aburjania dk.90+1), Rivas, Dele-Bashiru, Joelson Fernandes (Cengiz Demir dk.79), Dadashov (Strandberg dk.79)
Yedekler: Bekaj, Maksimovic, Burak Bekaroğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Massanga Matondo
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Alanyaspor: Ertuğrul, Yusuf Özdemir (Furkan Bayır dk.76), Lima, Aliti, Hadergjonaj, Fer, Richard, Sisto (Augusto dk.68), Efecan Karaca (Fatih Aksoy dk.80), Oğuz Aydın, Cordova (Janvier dk.68)
Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Muhammet Ali Apaydın
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Rivas (dk.5) Hatayspor, Oğuz Aydın (dk.89) Alanyaspor
Sarı kartlar: Oğuz Aydın, Fer (Alanyaspor) Joelson Fernandes, Dadashov, Recep Burak Yılmaz, Boudjemaa (Hatayspor) - MERSİN