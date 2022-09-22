Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel'e eşi Zeynep Sever Demirel tek bir uyarıda bulundu

Süper Lig ekibi Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel'i ilk tebrik eden isimlerden biri eşi oldu. Zeynep Sever Demirel, "Yolun başarılarla dolu olsun hocam. Aylardır Hatay çok güzelmiş gezmeye gidelim diyorduk arkadaşlarla kısmet. Seni seviyoruz. Gururlandır hepimizi." diyerek paylaşımda bulunurken Volkan Demirel'i Hatay'da kilosuna dikkat etmesi konusunda uyardı.

Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezonu geride bıraktıktan sonra İstanbul ekibi ile yolları ayıran Volkan Demirel, Hatayspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç çalıştırıcıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan eşi Zeyneğp Sever Demirel, bir de uyarıda bulundu.

"GURURLANDIR HEPİMİZİ"

Zeynep Sever Demirel yaptığı paylaşımda, "Yolun başarılarla dolu olsun hocam. Aylardır Hatay çok güzelmiş gezmeye gidelim diyorduk arkadaşlarla kısmet. Sine seviyoruz. Gururlandır hepimizi (Sadece kiloya dikkat et)" ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

12. evlilik yıldönümlerini de kutlayan Zeynep Sever Demirel, "Ayrıca 12 yıldır birbirimize büyük bir sabır ve özveri ile tahammül ediyor oluşumuzun da yıldönümü" diyerek Volkan Demirel ile fotoğraflarını paylaştı.