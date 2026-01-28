Haberler

Transfer yasağını kaldıran Hatayspor'da transferler devam ediyor

Atakaş Hatayspor, transfer yasağının kalkmasının ardından Ganalı Sharif Osman ve Rus Rakhim Chaadaev'i kadrosuna kattı. Kulüp, yeni transferlerin başarılar getirmesini umuyor.

1'inci Lig'de kümede kalma yarışı veren Atakaş Hatayspor, transfer yasağını kaldırmasının arından takviye yapmaya devam ediyor. Muhammed Gönülaçar, Birhan Vatansever ve Seyit Gazanfer'i kadrosuna katan bordo-beyazlılar, Ganalı orta saha oyuncusu Sharif Osman ve Rus orta saha oyuncusu Rakhim Chaadaev'i de renklerine bağladı.

İki futbolcuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sharif Osman ve Rakhim Chaadaev ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz" denildi.

