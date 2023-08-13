- Volkan Demirel : "5 gollü galibiyet aldığımız için mutluyuz"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel :

"2 transfer daha yapacağız"

İSTANBUL - Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "5 gollü galibiyetle aldığımız için mutluyuz" dedi. Demirel, 2 oyuncu daha kadrolarına katacaklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Pendikspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Verdikleri aranın ardından sahaya çıkmalarının bir mucize olduğunu söyleyen Demirel, "Bizim adımıza sahaya çıkmak için önemli bir gündü. Sahaya çıktığımız için galibiyet, mağlubiyet önemli değil en önemlisi Hataylılara, depremzedeleri mutlu edebildiysek benim için en büyük galibiyet budur. Bugün sahaya çıkan oyuncularımla Hatay'a gönül veren depremzedelere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün onlar için sahaya çıktık. 6 aylık süreçti bu sahaya çıkmamız bizim adımıza mucize bunu 5 gollü galibiyetle aldığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Yokluktan kalkıp desteklerle buralara gelmek kolay değil"

Mücadelede buldukları ilk golün ardından duygulandığı anların sorulması üzerine Volkan Demirel, "Duygu olmadan bu işi yapamazsınız. Birikmişliğin verdiği bir şey bu. Yokluktan kalkıp desteklerle buralara gelmek gerçekten kolay değil. Bize destek veren gönülden bizi düşünen herkese çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa ekibim olmasa Hataylılar olmasa bugün bu takımı kuramazdık. Duygulanmamak mümkün değil" cevabını verdi.

"2 transfer daha yapacağız"

Transfer dönemi boyunca toplam 2 transfer daha yapacaklarının altını çizen Volkan Demirel, "Biz zaman açısından iyi hazırlandık. Oyuncularımın hepsini kendim izleyip yorumladım, kendim konuşup buralara getirdim. Ne istediğimi biliyorlardı. Sezon başlamadan tüm transferlerimizi yaptık. Mümkün olursa bir transfer daha gelecek. Akabinde bir transfer daha olacaktır. Avantajımız önce hazırlanmaktı. Oyuncular benim seçtiğim oyuncular bana yardım etti. Ne istediğimi bildiğimden onlara da iyi lanse ettim. 5 gol attık ama 5 gol de kaçtı. Ne mağlubiyet galibiyet önemi yok. Tek derdim tüm depremzedelere ümit olmak" ifadelerini kullandı.