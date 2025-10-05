Haberler

Hatayspor Teknik Direktörü'nden Taraftarlara Özür

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'ya 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, açıklamalarda bulundu. Taraftarlarından özür dileyerek sözlerine başlayan Almeida, "İlk yarıyı anlatmak için kelimelere sahip değilim, anlatacak söz bulamıyorum ama söylemek istediğim bir şey var. Öncelikle yönetimimizden ve buraya kilometrelerce öteden bizi desteklemeye gelen taraftarımızdan özür diliyorum. Oyunculara gelecek olursam, alışık olduğum oyuncularım yoktu. Gerçekten onlara çok dargınım. Bodrum'u da tebrik ediyorum. İnanılmaz bir oyun ortaya koydular. İlk yarı çok iyiydiler. Bodrum takımının ne yapabileceklerini de biliyorduk. Bize nereden hasar bırakabileceklerini ve tehlikeli olabileceklerini biliyorduk. İdmanlarda da çalışmıştık ama bugün bizim günümüz değildi. Üçüncü kez oluyor belki ama ben taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bugün çok üzgünüm" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
