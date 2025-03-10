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Hatayspor, Sivasspor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Hatayspor, Sivasspor Maçına Hazırlıklarına Başladı
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile Mersin'de oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan çalışmada dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mersin'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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