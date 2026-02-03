Hatayspor, 21 yaşındaki stoper Sinan Özen'i transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, defans oyuncusu Sinan Özen'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 21 yaşındaki Sinan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Transfer yasağı kaldırılan Hatayspor, 8. transferini gerçekleştirdi.