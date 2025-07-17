Hatayspor Sezon Öncesi Kayseri Kampında Hazırlıklara Devam Ediyor

Hatayspor Sezon Öncesi Kayseri Kampında Hazırlıklara Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatayspor, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip, hazırlık maçında Vanspor FK'yı 1-0 mağlup ederken, antrenmanlara da devam etti. Kamp süresince toplam 3 hazırlık maçı daha yapılacak.

HATAYSPOR, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sezon başı kamp hazırlıklarını sürdürdü.

1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip, dün oynadığı hazırlık maçında Vanspor FK'yı 1-0 mağlup etti. Bugün yapılan antrenmanda dün oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise 4'e 2 top kapma ve pas drili çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kayseri kampı süresince 3 hazırlık maçı daha yapacak Hatayspor'un maç programı da açıklandı. Bordo-beyazlılar; 19 Temmuz'da Gaziantep FK, 21 Temmuz'da Kayserispor, 24 Temmuz'da ise Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
'Pretty Little Baby' adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti

Unutulmayan şarkıların sahibi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi ilde kaç birinci var? İşte 'LGS'de usulsüzlük' iddialarına sebep olan liste

İşte "LGS'de usulsüzlük" iddialarına sebep olan liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.