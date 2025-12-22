Haberler

Hatayspor, Serikspor maçındaki hakem kararlarına itiraz etti

Güncelleme:
Hatayspor, Serikspor maçında hakem tarafından verilen bariz hatalı kararların sonucu etkilediğini belirterek yasal süreç başlatıldığını duyurdu.

1'inci Lig ekiplerinden Hatay spor, Serik spor maçındaki hakem kararlarının sonuca doğrudan etki ettiğini belirterek yasal süreci başlattığını kamuoyuna duyurdu.

Hatay spor, Serik spor karşılaşmasının ardından resmi kanallarından yaptığı açıklamayla maç hakeminin verdiği bariz hatalı kararların müsabakanın sonucuna doğrudan etki ettiğini ifade etti. Bordo-beyazlı kulüp, yaşanan hak ihlallerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak spor kamuoyunun dikkatini karşılaşmada yaşanan tartışmalı kararlara çekti. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Oynanan Atakaş Hatayspor – Serikspor karşılaşmasında maç hakeminin verdiği bariz hatalı kararlar, takımımızın galibiyetine doğrudan etki etmiştir. Yaşanan bu hak ihlalleriyle ilgili olarak kulübümüz, tüm yasal haklarını kullanmak adına gerekli mercilere başvurularını yapmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
