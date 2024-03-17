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Hatayspor, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Strandberg, Dele Bashiru ve Rivas'ın attığı gollerle Hatayspor galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Zeki Yavru'nun kaleye uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top kaleci Erce'de kaldı.

71. dakikada Ghoulam'ın ceza sahası içerisine doğru uzun kullandığı taç atışında defansın ceza alanı dışına uzaklaştırdığı topla buluşan Görkem Sağlam'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

89. dakikada Fofana'nın sağ kanattan ortasında Alim Öztürk'ün kafa vuruşunda kaleci Erce topu iki hamlede kontrol etti.

89. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahasına hareketlenen Dele Bashiru'nun sol çaprazdan ayak içi vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

90+2. dakikada Strandberg'in pasıyla sol kanattan ceza alanına hareketlenen Dele Bashiru'nun pasında Rivas müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Burak Yılmaz dk. 46), Kilama, Maksimovic, Ghoulam (Cemali Sertel dk. 88), Matondo, Ömer Faruk Beyaz (Görkem Sağlam dk. 65), Doğukan Sinik (Boudjemaa dk. 56), Rivas, Rui Pedro (Dele Bashiru dk. 56), Strandberg

Yedekler: Bekaj, Abdülkadir Parmak, Joelson Fernandes, Dadashov, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Samsunspor: Okan Kocuk, Soner Gönül, Alim Öztürk, Satka (Van Drongelen dk. 27), Zeki Yavru, Taylan Antalyalı (Dimata dk. 46), Osman Çelik (Ait Benasser dk. 46), Ntcham, Emre Kılınç (Muja dk. 65), Holse, Raman (Fofana dk. 74)

Yedekler: Szumski, Yunus Emre Çift, Haluk Mustafa Tan, Tait, Ercan Kara

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Goller: Strandberg (dk.3), Dele Bashiru (dk. 89), Rivas (dk. 90+2) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Kerim Alıcı, Ghoulam, Erce Kardeşler, Maksimovic (Hatayspor), Emre Kılınç (Samsunspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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