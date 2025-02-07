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Hatayspor, Samsunspor'a Deplasmanda Mağlup Oldu

Hatayspor, Samsunspor'a Deplasmanda Mağlup Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Murat Şahin, yaşanan mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulunarak geri dönüş yapmanın zor olduğunu vurguladı.

0 geriye düştüklerini ve böyle bir deplasmanda maçı çevirmenin kolay olmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Murat Şahin, "6 Şubat felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Sergen Yalçın hocamızın kardeşi, uzun yıllar beraber çalıştığımız Gürsoy Yalçın hocamıza da rahmet diliyorum. Oyuna geldiğimizde bizim için çok zor maç oldu. 2-0 mağlup başladık diyebiliriz. İlk yarı oyundan memnun değildik. İkinci yarıda sistem değişikliği ile daha iyi tepkiler verdik. Böyle bir deplasmanda 2-0'dan geri dönmek kolay değil. Devre başında bir gol atsak geri dönüş için bir hikaye yazabilirdik. 4 haftadır buradayım ama artık galip gelmememiz gerekiyor. Takımın uzun zamandır mağlubiyet serisi var. Bunu kısa zamanda tersine çevirmek zorundayız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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