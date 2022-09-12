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Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

Kaynak: AA / Cem Genco - Spor

Kayserispor Hatayspor Eylül Spor Haberler

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