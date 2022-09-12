Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı. Spor Kaynak: AA / Cem Genco Kayserispor Hatayspor Eylül Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.