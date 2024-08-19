Hatayspor, Kasımpaşa'yı 1-0 önde bitirdi
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Fernandes'in golüyle öne geçen Hatayspor, ilk yarıyı üstün tamamladı.
Stat: Mersin
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Bamgboye, Diack, Rui Pedro, Fernandes, Strandberg
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, da Costa
Gol: Dk. 21 Fernandes (Atakaş Hatayspor )
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
12. dakikada sol kanatta topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki da Costa'ya doğru ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.
21. dakikada Hatayspor öne geçti. Bamgboye'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi, meşin yuvarlağı penaltı noktasına çıkardı. Savunmaya çarpan topu önünde bulan Fernandes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
43. dakikada Kasımpaşa, rakip ceza sahasında etkili oldu. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Hajradinovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plasesinde, Erce Kardeşler ayağıyla topu kornere çeldi.
44. dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde arka direkte Fall'ın kafa vuruşunda, Erce Kardeşler topu çizgiden çıkardı. Kale önünde oluşan karambolün sonunda Hatayspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.