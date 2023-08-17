Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan taktik idmanında pas drili ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Mersin'e hareket edecek.

- Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

HATAY - Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sabah saatlerinde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan yaptığı taktik idman 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenmanda pas drili ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Mersin'e hareket edecek.