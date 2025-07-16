Hatayspor, Kamp Maçında Vanspor'u 1-0 Yendi

Hatayspor, Kamp Maçında Vanspor'u 1-0 Yendi
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Hatayspor, sezon başı kamp hazırlıkları çerçevesinde Vanspor ile oynadığı maçı 80'de Selimcan Temel'in attığı golle 1-0 kazandı. Maç Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşti.

HATAYSPOR, sezon başı kamp hazırlıkları kapsamında Vanspor ile Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynadığı maçı 1-0 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 80'inci dakikada Selimcan Temel attı. Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, mücadeleye kalede Emir Dadük, savunmada Kerim, Engincan, Cengiz, Kerim, Kamil Ahmet, orta alanda Hodzic, Abdulkadir, Görkem, kanatlarda Ünal, Okoronkwo, forvette ise Strandberg 11'i ile başladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi. Mücadelede ikinci yarının 80'inci dakikasında oyuna sonradan giren Selimcan Temel attığı golle Hatayspor'a galibiyeti getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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