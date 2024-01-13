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Hatayspor ile Pendikspor Arasında Eşitlik Bozulmadı

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile Pendikspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İlk yarıda birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar gol bulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Pendikspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8.dakikada Rivas'ın soldan ortasında topla buluşan Hodzic'in vuruşunda top dışarıya gitti.

12.dakikada defanstan seken topta ceza yayı üzerinde topla buluşan Kamil Ahmet'in vuruşu yerden az farkla dışarıya çıktı.

45.dakikada Rivas'ın pasında ceza alanı içerisine hareketlenen Hodzic'in vuruşunda kaleci Erdem topu kornere çeldi.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Görkem, Aburjania, Hodzic, Ömer Faruk Beyaz, Rivas, Dadashov

Yedekler: Bekaj, Burak Bekaroğlu, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Aabid, Dele-Bashiru, Joelson Fernandes, Lamkel Ze, Strandberg,

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, İbrahim Akdağ, Midtsjo, Gökcan Kaya, Halil Akbunar, Diaby, Erencan Yardımcı

Yedekler: Melih Güney, Burak Öğür, Thuram, Erdem Özgenç, Rassoul, Murat Akça, Romero, Çekiçi, Kappel

Teknik Direktör: İvo Vieira

Sarı kart: Ghoulam (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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