Hatayspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Göztepe ile yapacağı maç öncesinde antrenman çalışmalarını sürdürerek stratejisini geliştiriyor.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda 1 saat 45 dakika süren idmanda dar alan, turnuva ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor