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Hatayspor 2. Lig'de Altyapıyla Yeniden Doğuyor

Hatayspor 2. Lig'de Altyapıyla Yeniden Doğuyor
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FIFA transfer yasağı ve depremin ardından 2. Lig'e düşen Hatayspor, -6 puan cezasıyla altyapıdan 20'den fazla sporcuyla yeni sezona başlıyor. Teknik direktör Mehmet Hakkı Hocaoğlu, eşit şartlarda başlayamasalar da son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Hatayspor, altyapıdan dahil edilen sporcularıyla Beyaz Grup'ta başarı kovalayacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki deprem ve FIFA'nın transfer yasağı nedeniyle zor sezonlar geçiren Hatay ekibi, 2024-2025 dönemini 26 puanla 18. tamamlayıp Süper Lig'deki 5 sezonluk macerasını noktaladı.

Geçen sezon mücadele ettiği Trendyol 1. Lig'i de 14 puanla 19. sırada tamamlayan bordo-beyazlı ekip, 2. Lig'e kadar geriledi.

Teknik direktör Mehmet Hakkı Hocaoğlu liderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, transfer yapamadığı için yoluna altyapıdan dahil edilen 20'nin üzerinde sporcuyla devam ediyor.

FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen -6 puan cezası nedeniyle lige geriden başlayacak olan Hatay ekibi, ilk mücadelesini yarın Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadyumu'nda Güzide Gebze Spor Kulübü karşısında verecek.

"Gönül isterdi ki herkesle eşit şartlarda başlayalım"

Tenik direktör Hocaoğlu, AA muhabirine, zor süreçte önemli bir görev üstlendiğinin farkında olduğunu söyledi.

Takımın "memleketin sporcularıyla" onur mücadelesi vereceğini anlatan Hocaoğlu, sahada ellerinden gelenin en iyisini yapıp, son ana kadar savaşmayı amaçladıklarını kaydetti.

Hocaoğlu, takımın transfer yasağı cezası ve sezona -6 puanla başlamasının hedeflerini değiştirmediğini belirterek, "Gönül isterdi ki herkesle eşit şartlarda başlayalım ama biz o süreç hiç yokmuş gibi sahaya çıkıp mücadelemizi ona göre vereceğiz." dedi.

Takım kaptanı Taylan Özgün ise yıkılan şehrin umudu olan Hatayspor'un eski ihtişamlı günlerine döneceğine inandıklarını söyledi.

Altyapıdan takıma dahil edilen orta saha oyuncusu Mustafa Sait Aydın ise her maça galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ifade ederek, takımı hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.

Sağ bek Seyit Gazanfer ile kaleci Demir Sarıcalı da takımın ligi en üst sıralarda tamamlaması için mücadele vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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