Hatayspor, Fenerbahçe'yi 4-2 Mağlup Etti

Hatayspor, Fenerbahçe'yi 4-2 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Murat Şahin, kazanmanın mutluluğunu ve oyuncularının sezon sonuna kadar gösterdikleri mücadeleyi vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 4-2 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktör Murat Şahin, iddiasız bir takım olmalarına rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Şahin, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

Küme düşmeleri kesinleştikten sonra son haftalarda oyuna ve yapabileceklerina yoğunlaşmaya çalıştıklarını aktaran Şahin, "Oyuncularımın maksimum seviyede neler yapabileceklerini görmek istiyordum. Bunun için bu maç çok önemliydi ve güzel bir maçtı. Sezonun sonunda Fenerbahçe gibi bir takımla oynamak önemliydi." dedi.

Müsabakaya iyi başlayamadıklarını anlatan Şahin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün formasyonda değişikliğe gittik. Fenerbahçe'nin genelde 3-4-1-2'sine karşı biz 5-3-2 ile karşılık vermeye çalıştık. Zaman zaman başarılı olduk. İkinci yarı oyuncu değiştirmeden sistemde oynama yapıp 4-1-4-1'e dönerek skor elde etmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk. 4-1'den sonra oyun biraz iki taraf adına da koptu, futbol adına güzel bir görüntü değildi. Biz biraz daha topa hakim olarak skor veya oyuna hakimiyeti sağlayabilirdik ama sonuçta kazandığımız için mutluyum. Oyuncularıma da iddiasız bir takım olmamamıza rağmen son güne kadar mücadele ettikleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
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