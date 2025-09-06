Hatayspor, Esenler Erokspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Hugo Almeida yönetiminde Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ligde zor günler geçiren takım, antrenman tempounu artırarak çıkış arıyor.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Hugo Almeida yönetiminde hazırlıklarını milli arada sürdürüyor.
Mersin Erdemli'deki Poligon alanında bulunan tesislerde Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Ligde geride kalan 4 haftada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 2 puanla 17'nci sırada bulunan Hatayspor, Esenler Erokspor maçı ile çıkışa geçmek adına antrenmanlarda temposunu arttırdı.
Hatayspor, hazırlıklarına yarın sabah antrenmanıyla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor