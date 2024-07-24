Hatayspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlıkları kapsamında dar alan çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda pas ve koşu çalışması yapıldı.
Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. 1 saat 35 dakika süren antrenmanda dar alanda pas ve koşu çalışması yapıldı. Daha sonra ayak tenisi gerçekleştiren takım, 3 gruba ayrılarak dar alan turnuvası yaptı. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.