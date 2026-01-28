Haberler

Hatayspor, 4 futbolcuyu daha transfer etti

Hatayspor, 4 futbolcuyu daha transfer etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer yasağının kalkmasının ardından orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile başlayan dört yeni oyuncu transferini duyurdu. Kulüp, Birhan Vatansever, Seyit Gazanfer, Rakhim Chaadaev ve Sharif Osman ile de anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 4 oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulüp, FIFA'nın verdiği transfer yasağı cezasının kalkmasının ardından ilk olarak orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı renklerine bağladı.

Hatay ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Birhan Vatansever, Seyit Gazanfer, Rakhim Chaadaev ve Sharif Osman'la da anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Spor
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

"Onu başbakan seçerseniz yardımı keseriz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti

Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Trump'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Trump'a öfke kusarken gözyaşlarını tutamadı
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

Mobilyaların içinde bulundu! Piyasa değeri öyle böyle değil
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Şara için kullandığı ifade, YPG'ye açık mesaj niteliğinde