Hatayspor, 4 futbolcuyu daha transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer yasağının kalkmasının ardından orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile başlayan dört yeni oyuncu transferini duyurdu. Kulüp, Birhan Vatansever, Seyit Gazanfer, Rakhim Chaadaev ve Sharif Osman ile de anlaşma sağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 4 oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
Bordo-beyazlı kulüp, FIFA'nın verdiği transfer yasağı cezasının kalkmasının ardından ilk olarak orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar'ı renklerine bağladı.
Hatay ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Birhan Vatansever, Seyit Gazanfer, Rakhim Chaadaev ve Sharif Osman'la da anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Spor