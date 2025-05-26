Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Atakaş Hatayspor, 4-2'lik skorla kazandı.

Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Ertuğrul Çetin (K.K), 53. dakikada Bilal Boutobba, 63. dakikada penaltıdan Görkem Sağlam ve 63. dakikada Okoronkwo kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 27. dakikada Youssef En-Nesyri ve 90+4'te İrfan Can Kahveci'den geldi. Fenerbahçe'de Mert Müldür, 38. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

EN NESYRI REKOR KIRDI

En-Nesyri, attığı bu golle birlikte bu sezon Süper Lig'de 19. golünü attı. Faslı golcü böylece lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek gol sayısına ulaştı.

HATAYSPOR TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDI

Galibiyete uzanan Atakaş Hatayspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'ye bir maçta 4 gol atmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 81 puanda kaldı. Ligden küme düşmesi daha önce kesinleşen Atakaş Hatayspor, puanını 26'ya yükseltti.

Ligin son maçlarında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.