Atakaş Hatayspor 3 transferi birden duyurdu

1'inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, transfer yasağını kaldırmasının ardından 3 transferini birden kamuoyuna duyurdu.

Hatayspor, Fethiyespor takımından Muhammed Gönülaçar, Adana FK takımından Birhan Vatansever ile son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Seyit Gazanfer ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Birhan Vatansever! Kulübümüz, futbolcu Birhan Vatansever, Muhammed Gönülaçar ve Seyit Gazanfer ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmaların camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.