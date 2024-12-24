Süper Lig ekibi son sıradaki takıma yenilen antrenöre yol verdi

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

SADECE 1 GALİBİYET ALDI

Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon Süper Lig'de 12 resmi maça çıkan Hatayspor, bu maçlarda 1 galibiyet 5 beraberlik 6 mağlubiyet aldı.

Hatayspor'un son maçında Adana Demirspor'a 3-1 kaybetmesi sonrası Çalımbay ve ekibi tribünlerden tepki almıştı. Çalımbay yönetiminde bu sezon 12 resmi maça çıkan Hatayspor, bu maçlarda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.