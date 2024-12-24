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Süper Lig ekibi son sıradaki takıma yenilen antrenöre yol verdi

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür edildi ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi. Hatayspor'un son maçında Adana Demirspor'a 3-1 kaybetmesi sonrası Çalımbay ve ekibi tribünlerden tepki almıştı.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Hatayspor'da Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı

SADECE 1 GALİBİYET ALDI

Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon Süper Lig'de 12 resmi maça çıkan Hatayspor, bu maçlarda 1 galibiyet 5 beraberlik 6 mağlubiyet aldı.

Hatayspor'un son maçında Adana Demirspor'a 3-1 kaybetmesi sonrası Çalımbay ve ekibi tribünlerden tepki almıştı. Çalımbay yönetiminde bu sezon 12 resmi maça çıkan Hatayspor, bu maçlarda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Süper Lig ekibi son sıradaki takıma yenilen antrenöre yol verdi
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Süper lig de daha elit hocalar çalışmalı ahbap çavuş ilişkileri ligi bitirdi

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bu iş ruh ister , fedakarlık ister , dayanışma ister. İster de ister. Anlayamazsanız başarılı olamazsınız.

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