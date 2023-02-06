Hatayspor'da futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut, depremde enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremde, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve futbolcu Christian Atsu'nun enkaz altında kaldığı öğrenildi. İki ismi kurtarmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin yıkıcı etkisini hisseden Hatay'da Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'tan kötü haber geldi.

HATAYSPOR'DAN İKİ KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve yıldız futbolcu Christian Atsu, enkaz altında kaldı. İki ismi göçük altından çıkarmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Taner Savut-Christian Atsu

BURAK ÖKSÜZ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Öte yandan Hatayspor forması giyen Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım'ın durumu da iyi. Bordo-beyazlı ekipte teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarken, sağlık durumu iyi.