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Hatayspor, Çaykur Rizespor'u mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Alınan galibiyetle ligde kalan Hatayspor'lu futbolcular, taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Alınan galibiyetle ligde kalan Hatayspor'lu futbolcular, taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada soldan Cemali'nin ortasında ceza sahası içinde Stranberg'in kafa şutunda top ağlarla buluştu. 2-0.

73. dakikada Cemali'nin kullandığı taç atışında topla buluşan Dele-Bashiru'nun ceza sahası içinde vuruşunda, kaleci Tarık meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada Alikulov'un ceza saahsı içinden sert şutunda kaleci Erce son dakikada topu kornere çeldi.

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Yılmaz, Cemali Sertel (Oğuzhan Matur dk. 87), Massanga, Görkem Sağlam (Hodzic dk. 79), Boudjemaa, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Dadashov dk. 73), Strandberg (Halil Dervişoğlu dk. 79)

Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Kerim Alıcı, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Engin Can Aksoy

Teknik Direktör: Özhan Pulat

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha (Eray Korkmaz dk. 81), Hojer (Halil İbrahim Pehlivan dk. 62), Seyfettin Anıl Yaşar, Alikulov, Mithat Pala, Shelvey (Faye dk. 56), Muammer Sarıkaya (Güvenç Usta dk. 81), Olawoyin, Minchev (Atilla Mocsi dk. 81), Gaich

Yedekler: Canberk Yurdakul, Azubuike, Oumar, Diouf, Eray Korkmaz, Habil Özbakır, Efe Tecimer

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Dele-Bashiru (dk.4), Stranberg (dk. 57) (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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