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Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.

Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının çalışmalarına devam etti. Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.

Antrenmanda 3 gruba ayrılan takım dar alanda turnuva gerçekleştirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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