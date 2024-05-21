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Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de kalma mücadelesi verdiği son haftada Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular çalışmalarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, son haftada Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesindeki tesiste teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular 3 gruba ayrılarak çalıştı.

Ligde 38 puanla 17. sırada yer alan Hatayspor, 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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