Haberler

Hatayspor, Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Boluspor ile oynayacağı maç öncesi akşam antrenmanını tamamladı. Teknik Direktör Bekir İrtegün yönetimindeki antrenmanda takımın taktiği çalışıldı ve ardından kamp için Bolu'ya hareket edildi.

1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin deplasmanda oynanacak olan Boluspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla tamamladı.

Teknik Direktör Bekir İrtegün yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda maçın taktiğini çalışan Hatayspor, antrenmanın ardından kampa çekildi. Hatayspor, bugün hava yoluyla maçın oynanacağı Bolu'ya giderek maç saatine kadar kampa girecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Survivor'da Nagihan, Seren Ay'ı hastanelik etti

Nagihan ile Seren Ay birbirine girdi! Biri hastanelik oldu
Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık