Hatayspor, Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı
1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Boluspor ile oynayacağı maç öncesi akşam antrenmanını tamamladı. Teknik Direktör Bekir İrtegün yönetimindeki antrenmanda takımın taktiği çalışıldı ve ardından kamp için Bolu'ya hareket edildi.
1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin deplasmanda oynanacak olan Boluspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla tamamladı.
Teknik Direktör Bekir İrtegün yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda maçın taktiğini çalışan Hatayspor, antrenmanın ardından kampa çekildi. Hatayspor, bugün hava yoluyla maçın oynanacağı Bolu'ya giderek maç saatine kadar kampa girecek.
