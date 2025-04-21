Hatayspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş ile oynayacağı maç için Mersin Erdemli'deki tesislerde antrenman yapıyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 4'e 2 top kapma ve pas drili çalışmalarını sürdürüyor.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 33'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mersin Erdemli'de bulunan tesislerde teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular 4'e 2 top kapma ve pas drili çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor