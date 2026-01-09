Haberler

Hatayspor'da teknik direktörlüğe Bekir İrtegün getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Bekir İrtegün ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Bekir İrtegün ile anlaştı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bekir İrtegün ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Hatayspor Kulübü olarak teknik direktörlük görevi için Bekir İrtegün ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Anlaşmanın kulübümüze ve Bekir İrtegün'e hayırlı olmasını diliyor, yeni görevinde başarılar temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Spor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi