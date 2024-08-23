Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını Mersin Erdemli'de sürdürdü
Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını Mersin Erdemli'de sürdürdü.
Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda savunma, orta saha ve hücum oyuncuları olarak 3 gruba ayrılan oyuncular, taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra hava yoluyla Antalya'ya hareket edecek. - MERSİN