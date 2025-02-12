Hatayspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, antrenmanlarına Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda geröekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Hatay ekibi, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor