Hatayspor, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor

Hatayspor, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor. Takım, sabah ve akşam antrenmanları ile form tutuyor.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatay spor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor.

Futbolcular, sabah teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Bordo-beyazlılar, akşam idmanında ise konakladıkları otelin spor salonunda kuvvet ve ağırlık çalışmasıyla günü tamamladı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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