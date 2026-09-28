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Hatay Valisi Masatlı, Samandağ Sörf Merkezi'nde çocuk ve gençlere sunulan imkanları inceledi

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Hatay Valisi Masatlı, Samandağ Sörf Merkezi'nde çocuk ve gençlere sunulan imkanları inceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ Sörf Merkezi'ni ziyaret ederek çocuk ve gençlere sunulan su sporları imkanlarını inceledi. Merkezin gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırması ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde çocuk ve gençlerin su sporlarıyla buluşmasına katkı sağlayan Samandağ Sörf Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Samandağ'ın denizle iç içe yapısının su sporlarıyla buluşturulmasına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü merkezde incelemelerde bulunan Vali Masatlı, merkezde çocuk ve gençlere sunulan imkanlar hakkında bilgi aldı.

Samandağ Sörf Merkezi'nin gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmasının yanı sıra yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Merkezde gerçekleştirilen incelemeler sırasında su sporlarına yönelik çalışmaların mevcut durumu ve gençlere yönelik sunulan imkanlar değerlendirildi. Samandağ'ın su sporları alanındaki potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik faaliyetler de ele alındı.

Vali Masatlı, çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artıran ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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